Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fahrräder im Wert von 10.600 Euro gestohlen

Sömmerda (ots)

In Sömmerda hatten es Diebe in der Nacht zu Mittwoch auf ein Fahrradgeschäft abgesehen. Die drei Männer waren gegen 02:30 Uhr über den Hintereingang in das Geschäft eingebrochen. Sie schnappten sich drei E-Bikes im Gesamtwert von über 10.600 Euro und flüchteten. Sie hinterließen Schäden von etwa 1.600 Euro. Ein Zeuge beobachtete den Einbruch und verständigte die Polizei. Die Beamten fahndeten nach den Tätern und stellten einen von ihnen kurze Zeit später fest. Bei dem 51-Jährigen wurde eines der gestohlenen E-Bikes aufgefunden und sichergestellt. Gegen die drei Einbrecher wird wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ermittelt. (SE)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell