Ulm (ots) - Gegen 15 Uhr beobachtete ein Zeuge den 59-Jährigen in einem Einkaufsgeschäft in der Eisenbahnstraße. Der steckte eine Flasche mit Hochprozentigem in seinen Rucksack. An der Kasse ging er einfach weiter und wollte das Geschäft verlassen. Noch im Laden sprach ein Mitarbeiter ihn an. Der Dieb zeigte ...

mehr