Einen Unfall verursachte am Mittwoch ein Autofahrer auf der B313 bei Unterensingen. Der hatte Glück und blieb unverletzt.

Wie die Polizei berichtet, war kurz nach 16.30 Uhr ein 60-Jähriger auf der B313 von Nürtingen kommend in Richtung A8 unterwegs. An der dortigen Auffahrt in Richtung München war er im Bereich einer starken Rechtskurve wohl zu schnell und geriet nach links. Das Auto durchbrach die Leitplanke, überschlug sich und kam in einer angrenzenden Wiese zum Stehen. Der Fahrer war angeschnallt und überstand den Überschlag unverletzt. Der Verkehrsdienst Mühlhausen hat den Unfall aufgenommen. Die Polizei schätzt den Schaden am Dacia auf rund 4.000 Euro. Neben Polizei war auch ein Abschlepper im Einsatz. Der barg den total beschädigten Pkw. Während der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge kam es zu leichten Verkehrsbehinderungen.

