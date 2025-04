Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Mögliche Brandstiftung in Kaarst

Kaarst (ots)

Am Sonntag (13.4.) haben gegen 14 Uhr möglicherweise Unbekannte versucht, an der Straße Driescherfeld in Kaarst-Driesch ein Feuer zu legen. Zeugen hatten Qualm aus einer freistehenden Garage wahrgenommen und dort einen brennenden Sack mit Sägespänen festgestellt. Das Feuer konnte von den Entdeckern gelöscht werden, es entstand jedoch ein Sachschaden am Gebäude.

Hinweise auf die möglichen Verursacher oder ein Motiv gibt es bislang nicht, laut Ermittlern kann jedoch Vorsatz nicht ausgeschlossen werden.

Das Kriminalkommissariat 11 bittet deswegen Zeugen, die in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 02131 3000 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell