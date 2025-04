Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbrüche am Wochenende

Dormagen / Neuss / Grevenbroich / Korschenbroich (ots)

Am Freitag (11.04.) konnte ein Zeuge gegen 22:40 Uhr beobachten, wie sich zwei Unbekannte an einer Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus an der Straße "Unter den Hecken" in Dormagen zu schaffen machten. Die Tatverdächtigen sollen sich über eine Fußgängerbrücke in Richtung B9 entfernt haben und konnten wie folgt beschrieben werden: Beide seien circa 180 Zentimeter groß, haben eine schlanke Statur und schwarze Haare. Einer trug eine braune Jacke und der andere trug rote Handschuhe. Ihr Erscheinungsbild wurde als asiatisch beschrieben.

Am Samstag (12.04.), zwischen 16 Uhr und 18:30 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Ulmenallee in Neuss. Mutmaßlichen Einbrecher versuchten eine Haustür aufzuhebeln. Das Vorhaben scheiterte.

Ebenfalls am Samstag brachen Unbekannte in ein Haus an der Straße "An der Norf" ein. Zwischen 14 Uhr und 16:30 Uhr hebelten die mutmaßlichen Einbrecher ein Küchenfenster auf. Die Räumlichkeiten wurden durchsucht und es wurde Schmuck entwendet.

An der Gnadentaler Allee in Neuss kam es zwischen Freitag, circa 19:30 Uhr und Samstag, circa 14 Uhr zu einem Einbruchsversuch. Es konnten Hebelmarker an der Eingangstür des Einfamilienhauses festgestellt werden.

An der Von-Droste-Straße in Grevenbroich brachen Unbekannte am Samstag in der Zeit von 14:55 Uhr bis 17:30 Uhr in eine Wohnung ein. Die Räumlichkeiten wurden durchwühlt und es wurde Bargeld sowie Schmuck entwendet. Nach ersten Ermittlungen hebelten die Tatverdächtigen die Wohnungstür auf.

Zu einem Einbruchsversuch in eine Wohnung an der Friedrich-Ebert-Straße in Korschenbroich kam es am Sonntag (13.04.), in der Zeit von circa 15:00 Uhr bis 18:00 Uhr. Mutmaßliche Tatverdächtige verschafften sich über die Wohnungstür Zutritt zur Wohnung und durchsuchten diese. Ob etwas entwendet wurde, ist Teil der Ermittlungen.

Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Entsprechende Hinweise können unter der Rufnummer 02131 3000 gemeldet werden.

Zudem weist die Polizei Eigentümer und Mieter von Wohnungen und Häusern auf ihr kostenloses Beratungsangebot hin. Die Experten geben vor Ort Tipps und Hinweise, wie ein Objekt sinnvoll und effizient gegen unerlaubtes Eindringen gesichert werden kann. Ein Termin kann ebenfalls unter der 02131 3000 vereinbart werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell