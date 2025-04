Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei erwischt mutmaßlichen Autoknacker

Grevenbroich (ots)

Am Samstag (12.4.) hat der Hinweise eines aufmerksamen Zeugen dazu geführt, dass die Polizei einen 47-Jährigen offenbar beim Aufbrechen von Autos in einem Parkhaus am Bahnhof Grevenbroich erwischt hat. Laut Zeugenaussage hatte der türkische Staatsbürger ohne festen Wohnsitz sich gegen 7.30 Uhr an einem dort geparkten Fahrzeug zu schaffen gemacht, die Beamten konnten im weiteren Verlauf der Ermittlungen Aufbruchspuren am Handschuhfach feststellen. Beute wurde offenbar nicht gemacht. Der Beschuldigte wurde zur erkennungsdienstlichen Behandlung auf eine Polizeiwache gebracht.

Das Kriminalkommissariat 14 ermittelt in diesem Fall und bittet Zeugen, sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 02131 3000 zu melden.

Außerdem rät die Polizei allen Autofahrern zur Vorsicht: Achten Sie darauf, dass ihr Fahrzeug stets abgeschlossen abgestellt ist, lassen Sie keine Wertgegenstände unbeaufsichtigt im Wagen und parken Sie möglichst an belebten, gut einsehbaren und bei Dunkelheit beleuchteten Orten. Das Auto ist kein Safe!

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell