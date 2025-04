Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Fahrrad mit defekten Bremsen gestohlen: Täter stürzt bei Flucht vor Streife und verletzt sich schwer

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Ein Fahrraddieb, der auf frischer Tat von einer Zeugin ertappt wurde, versuchte am gestrigen Sonntagabend in der Kasseler Innenstadt vor einer Polizeistreife zu flüchten. Als er mit hohem Tempo die Erzbergerstraße hinunterfuhr und sich nach der hinter ihm fahrenden Streife umschaute, stürzte er von dem gestohlenen Fahrrad und prallte mit dem Kopf gegen den Masten eines Verkehrsschildes. Der 52-jährige Mann aus Kassel erlitt schwere Verletzungen und wurde nach notärztlicher Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Wie sich später herausstellte, war vermutlich ein Defekt an den Bremsen des gestohlenen City-Bikes ursächlich für den Sturz. Der bereits hinreichend polizeibekannte Tatverdächtige muss sich nun wegen Fahrraddiebstahls und Sachbeschädigung verantworten.

Wie die Streife der Diensthundestaffel berichtet, war sie auf der Rückfahrt in das Polizeipräsidium am Rainer-Dierichs-Platz auf die Zeugin aufmerksam geworden, die wild gestikulierend hinter einem Fahrradfahrer herlief. Wie sich später herausstellte, hatte sie zuvor gegen 22:30 Uhr den Diebstahl ihres an einem Fahrradständer am Hauptbahnhof angeschlossenen City-Bikes bemerkt und gleichzeitig zwei verdächtige Männer auf Fahrrädern wegfahren sehen. Sofort nahm sie im Laufschritt die Verfolgung einer der Männer auf, bis sie zufällig auf die Streife traf und die Polizisten dem mutmaßlichen Dieb folgten. Nachdem dieser bereits in hohem Tempo in die Erzbergerstraße abgebogen war, wurde er auf der Gefällstrecke noch schneller, bis es zu dem schweren Sturz kam. Bei dem von den Polizisten sichergestellten Herrenrad handelte sich zwar nicht um das Fahrrad der Zeugin, sondern um ein anderes am Bahnhof gestohlenes Rad. Der Besitzer erschien in der Nacht zur Anzeigenerstattung auf dem Revier Mitte und lieferte mit der Angabe, dass sein Fahrrad defekte Bremsen habe, auch die vermutliche Ursache für den Unfall. Die Ermittlungen zu dem noch unbekannten Komplizen des 52-Jährigen, der vermutlich mit dem City-Bike der Zeugin geflüchtet war, dauern an.

