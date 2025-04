Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: E-Scooterfahrer flüchtet nach Unfall mit Radfahrerin: Zeugen in Fiedlerstraße gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Nord:

Das Weite gesucht hat am gestrigen Donnerstagabend ein unbekannter E-Scooterfahrer nach einem Zusammenstoß mit einer Radfahrerin in der Kasseler Fiedlerstraße. Wie die eingesetzte Streife des Polizeireviers Nord berichtet, hatte sich der Unfall an der Einmündung zur Henkelstraße gegen 20:25 Uhr ereignet. Zu dieser Zeit war die 60-jährige Fahrradfahrerin aus Kassel stadtauswärts auf der Fahrradstraße unterwegs und wollte nach links in die Henkelstraße abbiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem in gleiche Richtung fahrenden E-Scooterfahrer, der die Frau auf dem Fahrrad zeitgleich überholte. Die 60-Jährige stürzte nach der Kollision auf die Straße und verletzte sich leicht. Der Mann auf dem Elektroroller setzte seine Fahrt in Richtung Eisenschmiede jedoch fort, ohne sich um die gestürzte Frau zu kümmern. Ein Rettungswagen brachte die Fahrradfahrerin in ein Krankenhaus. Wie sie auf Nachfrage der Polizisten angab, hatte sie beim Abbiegen kein Handzeichen gegeben.

Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe bitten Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall oder auf den geflüchteten E-Scooterfahrer geben können, sich unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell