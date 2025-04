Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: 800 Meter Kupferkabel von Baustelle gestohlen: Zeugen in Niestetal gesucht

Kassel (ots)

Niestetal (Landkreis Kassel):

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht von Freitag auf Samstag ca. 800 Meter Kupferkabel von einer Baustelle in Niestetal-Sandershausen gestohlen. Wie die am Tatort eingesetzte Streife des Polizeireviers Ost berichtet, soll an der Baustelle an der Hermann-Scheer-Straße, nahe "Zum Solarwerk", eine Schnellladestation für Autos entstehen. Der Diebstahl der noch lose verlegten Erdkabel ereignete sich nach bisherigem Ermittlungsstand in der Zeit zwischen Freitagabend, 18 Uhr, und Samstagmorgen, 7 Uhr. Mutmaßlich nutzten die unbekannten Täter eine Kabelschere, mit der sie die Kabel an mehreren Stellen durchschnitten, bevor sie ihre Beute im Wert von knapp 30.000 Euro mit einem Fahrzeug abtransportierten.

Zeugen, die in der Nacht zum Samstag verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Tatortbereich gesehen haben und Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

