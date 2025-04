Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: "Polizeiladen on Tour" - Kostenlose Beratung rund um das Thema Diebstahl in Vellmar

Kassel (ots)

Vellmar (Landkreis Kassel):

Das Team des Polizeiladens, der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle des Polizeipräsidiums Nordhessen, ist auch in diesem Jahr wieder in ganz Nordhessen unterwegs und bietet kostenlose Beratungen und Vorträge zu interessanten Themen an.

Was sind die aktuellen Maschen von Trickdieben? Wie schütze ich mich gegen Taschendiebstahl? Was hilft effektiv gegen Fahrraddiebe und wie kann ich mein Zuhause gegen Einbrecher sichern? Unter dem Motto "Polizeiladen on Tour" werden die Kriminalbeamten der Beratungsstelle am Mittwoch, den 09. April 2025, in der Zeit von 10:00 bis 12:00 Uhr in Vellmar, Zum Feldlager 119, auf dem Parkplatz des Aldi-Marktes rund um das Thema Diebstahl informieren.

Außerhalb der Tour-Termine hilft das Team des Polizeiladens in der Wolfsschlucht 5 gern bei kleinen und großen Fragen von Montag bis Freitag, in der Zeit von 10:00 bis 16:00 Uhr weiter. Das Team von der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle des Polizeipräsidiums Nordhessen freut sich auf Ihren Besuch.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell