POL-NE: Termine zur Fahrradcodierung

Neuss (ots) - Am Donnerstag (10.04.) kam es in Neuss gegen 16:35 Uhr an der Haltestelle Niedertor zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 76 Jahre alte Frau aus Neuss stieg aus dem Bus aus, als ein bislang unbekannter Mann mit seinem E-Scooter an ihr vorbei in den Bus einstieg. Er touchierte die Dame, die daraufhin stürzte und sich dabei Verletzungen zuzog, die in einem ...

mehr