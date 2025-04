Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei sucht flüchtigen E-Scooter Fahrer nach Verkehrsunfall

Neuss (ots)

Am Donnerstag (10.04.) kam es in Neuss gegen 16:35 Uhr an der Haltestelle Niedertor zu einer Verkehrsunfallflucht.

Eine 76 Jahre alte Frau aus Neuss stieg aus dem Bus aus, als ein bislang unbekannter Mann mit seinem E-Scooter an ihr vorbei in den Bus einstieg. Er touchierte die Dame, die daraufhin stürzte und sich dabei Verletzungen zuzog, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten.

Der Mann wird als männlich und "jünger" beschrieben.

Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei sucht nun Zeugen. Und fragt: Wer kann Angaben zu dem unbekannten Mann machen? Hinweise nimmt die Polizei unter der Nummer 02131 300-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell