POL-NE: Jugendliche rauben Seniorin aus

Meerbusch (ots)

Am Mittwoch (9.4.) ist eine 69-Jährige aus Meerbusch Opfer eines Raubüberfalls geworden. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen war sie gegen 17.45 Uhr auf der Xantener Straße unweit der dortigen Tankstelle im Meerbuscher Stadtteil Strümp unterwegs gewesen, als sie von drei männlichen Jugendlichen angesprochen wurde. Sie fragten nach einer Richtung und entfernten sich zunächst. Im Anschluss traten die Tatverdächtigen wieder an die 69-Jährige heran, drängten sie von ihrem Rollator weg, bedrohten sie und nahmen ihr Portemonnaie an sich. Danach entfernten sie sich.

Das Kriminalkommissariat 23 der Polizei des Rhein-Kreis Neuss ist auf der Suche nach den drei Verdächtigen.

Diese werden allesamt beschrieben als etwa 17 bis 18 Jahre alt und etwa 170, 180 und 190 Zentimeter groß, dunkle gekleidet und mit schwarzen Schuhen. Mindestens einer der Beteiligten hatte eine dunkle Hautfarbe, alle hatten kurze, dunkle Haare und sprachen akzentfrei.

Zeugen, die Hinweise auf diese Personen geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 3000 bei der Polizei zu melden.

