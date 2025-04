POL-NE: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft und der Polizei Mönchengladbach | Einsatz der Kriminalpolizei gegen "Falsche Wasserwerker" | Zwölf Personen festgenommen

Meerbusch (ots) - Am Mittwoch (09.04.) berichteten wir per Pressemeldung von einer vermissten 15-Jähriger aus Meerbusch (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65851/6009120). Diese Fahndung wird hiermit zurückgenommen - das Mädchen wurde angetroffen. Die Polizei dankt für der Bevölkerung für ihre Mithilfe. Rückfragen von Pressevertretern bitte an: Der Landrat ...

