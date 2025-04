Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Mutmaßlicher Einbrecher überrauscht Hausbewohnerin

Neuss (ots)

Die Polizei ist auf der Suche nach einem bislang unbekannten Mann, der in der Nacht zu Mittwoch (9.4.) gegen 2 Uhr versucht hat, in ein Mehrfamilienhaus am Berghäuschensweg in Neuss-Gnadental einzubrechen.

Offenbar versuchte der Tatverdächtige, ein gekipptes Fenster im Erdgeschoss des Gebäudes zu öffnen, und weckte dabei die Bewohnerin, die sich in der Wohnung aufhielt. Als er die Frau bemerkte, flüchtete der mutmaßliche Einbrecher stadtauswärts, ohne ins Gebäude eingedrungen zu sein.

Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet auch die Bevölkerung um Mithilfe.

Der Gesuchte soll etwa 30 bis 35 Jahre alt und 175 bis 180 Zentimeter groß sein. Er sei von schlanker Statur und dunkel gekleidet, mit einer grauen Mütze und Handschuhen. Entsprechende Hinweise können gemeldet werden unter der Rufnummer 02131 3000.

Zudem weist die Polizei Eigentümer und Mieter von Wohnungen und Häusern auf ihr kostenloses Beratungsangebot hin. Die Experten geben vor Ort Tipps und Hinweise, wie ein Objekt sinnvoll und effizient gegen unerlaubtes Eindringen gesichert werden kann. Ein Termin kann ebenfalls unter der 02131 3000 vereinbart werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell