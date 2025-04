Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Ostereieraktion am Kindergarten Einladung für Pressevertreterinnen und Pressevertreter

Neuss (ots)

Am Freitag (11.04.) von 09:00 Uhr bis circa 10:45 Uhr möchte die Polizei im Rhein-Kreis Neuss gemeinsam mit vier Beamten des Verkehrsdienstes und der Verkehrswacht Neuss eine "Ostereieraktion" durchführen.

Die geplante "Ostereieraktion" am Kindergarten "Frederike Fliedner" findet in Neuss an der Straße "Am Palmstrauch 11" statt.

Der Kindergarten liegt an der Kreuzung Am Palmstrauch / Grevenbroicher Straße, die stark befahren ist. Trotz Geschwindigkeitsbegrenzungen ist dort festzustellen, dass eine große Anzahl von Fahrzeugführenden mit überhöhter Geschwindigkeit fahren. Auch die Erziehungsberechtigten der Kindergartenkinder verhalten sich dort häufig fehlerhaft. Dieses Verhalten gefährdet im hohen Maße die Kinder und andere Verkehrsteilnehmer. Die beiden Straßen sind auch zukünftige Schulwege der Kinder. Um ein Umdenken zu bewirken, werden wir dort eine Aktion mit dem Kindergarten bzw. mit den Vorschulkindern durchführen. Es werden in der o. g. Zeit Fahrzeuge angehalten und die Fahrzeugführenden von Kindern mit einem Polizeibeamten angesprochen. Es wird ein von den Kindern ausgemaltes Blatt mit Ostermotiven verteilt und ein Osterei, aber nur für die Fahrzeugführenden, die sich an die Geschwindigkeitsbegrenzung halten. Die "Raser" werden ein entsprechendes Verwarngeld bekommen.

Die Ostereier werden von der Verkehrswacht gestellt, die ebenfalls vor Ort sein wird.

Alle Pressevertreterinnen und -vertreter sind herzlich eingeladen, den Termin medial zu begleiten.

Um eine vorherige Anmeldung unter der Mailadresse pressestelle.neuss@polizei.nrw.de wird gebeten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell