Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: 9-Jähriger am Bein touchiert

Neuss (ots)

Ein 9-jähriger Neusser beabsichtigte mit seinem Fahrrad am Montag (07.04.), gegen 16:30 Uhr, die Rheydter Straße in Richtung Glehner Weg zu überqueren. Als er die Kreuzung passieren wollte, sei ein silberner SUV aus Fahrtrichtung Gielenstraße angefahren gekommen. Nach ersten Erkenntnissen touchierte das Fahrzeug den Jungen am Bein.

Die Fahrzeugführerin fuhr in Richtung Konrad-Adenauer-Ring über die Rheydter Straße weiter.

Die Frau sei circa 40 bis 50 Jahre alt.

Das Verkehrskommissariat 1 sucht nun Zeugen und bittet andere Beteiligte, welche den Verkehrsunfall beobachtet haben, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 02131 3000 zu melden.

Zudem erinnert die Polizei, dass allen Verkehrsteilnehmern Strafen drohen, wenn sie sich unerlaubt von einem Unfallort entfernen. Grundsätzlich ist es sinnvoll, nach jedem Unfall die Polizei zu informieren, um alle Angelegenheiten zu regeln. Auf jeden Fall sind aber den Unfallgegnern die eigenen Personalien auszuhändigen. Wer sich nicht daran hält, riskiert eine Geldstrafe oder sogar ein Fahrverbot.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell