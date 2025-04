Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Schieben Sie Einbrechern den Riegel vor!

Grevenbroich / Kaarst / Meerbusch (ots)

An der Straße "Im Buschfeld" in Grevenbroich kam es am Montag (07.04.) zwischen 09:30 Uhr und 12:30 Uhr zu einem Einbruch in eine Wohnung. Die Unbekannten entwendeten Schmuck sowie Bargeld und verschafften sich nach ersten Erkenntnissen über die Wohnungstür Zutritt zu den Räumlichkeiten.

Am Freesienweg in Kaarst versuchten am Montag, circa 00:15 Uhr, mutmaßliche Tatverdächtige in ein Einfamilienhaus einzubrechen. Das Vorhaben scheiterte und es blieb bei einem Versuch.

An der Straße "Kanzlei" in Meerbusch kam es am Montag zu einem Einbruch in eine Wohnung. In der Zeit von circa 17:30 Uhr bis 18:20 Uhr hebelten Unbekannte eine Wohnungstür auf und entwendeten Schmuck.

Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Diese werden gebeten sich unter der Rufnummer 02131 3000 bei den Ermittlern zu melden.

Terrassentüren, Kellereingänge oder gekippte Fenster: Einbrecher sind häufig auf der Suche nach einfachen Einstiegsmöglichkeiten in Häuser und Wohnungen. Dabei gehen sie oft in Eile vor - deswegen können häufig schon einfacher Sicherungsmaßnahen vor einem Einbruch schützen. Achten Sie deswegen darauf, sämtliche Zugänge beim Verlassen der Wohnung zu verriegeln, und lassen Sie sich von der Polizei zum Thema Einbruchsschutz beraten. Ein kostenfreier Termin vor Ort kann unter der Rufnummer 02131 3000 vereinbart werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell