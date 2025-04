POL-NE: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person

Neuss (ots) - In Neuss gab sich am Freitag ein Unbekannter als vermeintlicher Wasserwerker aus. Der Tatverdächtige klingelte gegen 13 Uhr an der Haustür einer 90-jährigen Seniorin. Der Mann gab an, die Wasserhähne im Haus kontrollieren zu wollen. Nachdem sich die Dame bei dem Tatverdächtigen nach seinem Dienstausweis erkundigte, verließ er das Haus in unbekannte Richtung. Der Unbekannte sei circa 30 bis 40 Jahre ...

