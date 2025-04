Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei sucht 57-jährigen Mann aus Neuss-Weckhoven

Neuss (ots)

Die Polizei des Rhein-Kreis Neuss bittet die Bevölkerung um Mithilfe auf der Suche nach Anatolii S. aus Neuss-Weckhoven.

Der 57-jährige verließ am 05.04.2025, zwischen 11:40 Uhr und 12:05 Uhr, seine Wohnung in Neuss-Weckhoven und ist seitdem unauffindbar. Der Vermisste ist aufgrund von Vorerkrankungen geistig verwirrt und orientierungslos. Er spricht kein Deutsch und kann sich auch in seiner Muttersprache nur eingeschränkt verständigen.

Der Vermisste ist ca. 175 cm groß, hat eine kräftige Statur, sehr kurze graue Haare und ist bekleidet mit einer blauen Jacke, einer blaue Jeanshose und blau-grauen Turnschuhen.

Ein Foto des Vermissten wurde im Fahndungsportal der Polizei NRW veröffentlicht, es ist abrufbar unter https://polizei.nrw/fahndung/164705. Bild und Informationen sind dort so lange abrufbar, wie die rechtlichen Voraussetzungen für die Öffentlichkeitsfahndung bestehen und werden danach gelöscht.

Wer Informationen zum Aufenthaltsort des Vermissten geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 02131 3000 zu melden. (sto)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell