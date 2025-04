Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Schwerer Motorradunfall nahe Kloster Knechtsteden in Dormagen

Dormagen (ots)

Am frühen Samstagmorgen (05.04.), gegen 08:50 Uhr, kam es erneut zu einem Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Motorradfahrer.

Ein 57-jähriger Dormagener befuhr mit seinem Motorrad die L280 (Klosterstraße) von Delhoven in Richtung Anstel. An der Einmündung zur L36 kam es dann zum Zusammenstoß mit einem 74-jährigen Dormagener, der mit seinem Pkw aus Richtung Straberg kam und nach links in Richtung Delhoven abbiegen wollte.

Der Motorradfahrer stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. Der Pkw-Fahrer erlitt einen Schock und wurde zur weiteren Untersuchung einem nahegelegenen Krankenhaus zugeführt. An beiden Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden.

Für die Unfallaufnahme wurde ein spezialisiertes Unfallaufnahmeteam aus Köln eingesetzt. Der Bereich der Unfallstelle, sowie die L280 (Klosterstraße) zwischen dem Kreisverkehr in Anstel und der L36 waren für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt.

Das Verkehrskommissariat 1 in Neuss übernimmt die weiteren Ermittlungen.(sto)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell