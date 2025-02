Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Nachtrag zur Pressemitteilung "Laufender Polizeieinsatz in Schwerte - Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht"

Schwerte (ots)

Nachtrag zur Pressemitteilung vom 19.02.2025 https://unna.polizei.nrw/presse/laufender-polizeieinsatz-in-schwerte-polizei-sucht-zeugen-nach-unfallflucht):

Am Mittwoch (19.02.2025) befuhr ein 72-jähriger Radfahrer aus Hagen gegen 13:40 Uhr die Ostenstraße aus Richtung Bethunestraße kommend.

Aus der Einmündung Hellpothstraße bog zur gleichen Zeit ein unbekannter Fahrzeugführer mit einem vermutlich silbernen Mercedes und dem möglichen Kennzeichenfragment UN-TL nach rechts in die Ostenstraße ein.

Zum Unfallzeitpunkt ist auf der Ostenstraße ein Baustellenbereich eingerichtet. Die Fahrbahn ist nur einspurig befahrbar, sodass es zu einer Engstelle kommt.

Der 72-Jährige stürzte hier zu Boden und verletzte sich. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt weiter in Richtung Bethunestraße fort.

Der Radfahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Die Ostenstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme zwischen Bethunestraße und Hellpothstraße gesperrt.

Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die weitergehende Angaben machen können, wenden sich bitte an die Polizei in Schwerte unter 02304 921 3320, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell