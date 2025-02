Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Mehrere Kupfer-Diebstähle

Schwerte (ots)

Schwerte ist am Montag (17.02.2025) und Dienstag (18.02.2025) gleich mehrfach in das Visier von Tätern gerückt, die es auf Kupfer abgesehen haben.

Der 1. Tatort liegt an der Grünstraße. Dort entwendeten bislang unbekannte Täter zwischen 00.30 Uhr und 06.00 Uhr ein Teilstück einer Regenrinne. Diese war vom Haus abmontiert worden - es handelt sich um die untersten 1,5m des Rohrs.

Zwischen 02.00 Uhr und 03.00 Uhr suchten die unbekannten Täter ein Einfamilienhaus am Lindenweg auf, um von dort ein Teil eines Kupferfallrohrs zu entfernen.

Einen 3. und 4. Tatort verzeichnet die Polizei am Eschenweg. Dort haben unbekannte Täter bereits von Montag auf Dienstag (zwischen 12.00 Uhr und 12.00 Uhr) ein rund 1,5m langes Kupferrohr von einer Hauswand entwendet. In diesem Zeitraum (zwischen Montag, 17.00 Uhr und Dienstag, 16.45 Uhr) waren die Unbekannten zudem an einem weiteren Haus am Eschenweg und haben dort ein rund 50cm langes Kupferrohr entfernt.

Wer Hinweise zu den gesuchten Tätern und dem Verbleib der abmontierten Kupferrohre geben kann, wird gebeten, sich an die Polizei in Schwerte unter 02304 921 3320, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu wenden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell