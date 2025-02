Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten in Massen

Unna (ots)

Am Mittwoch (19.02.2025) befuhr gegen 15.40 Uhr ein 46-jähriger Unnaer den Massener Hellweg in Unna. In einer langgezogenen Rechtskurve fuhr er aus bislang ungeklärter Ursache geradeaus.

Ein ihm entgegenkommender 55-jähriger Pkw-Fahrer - ebenfalls aus Unna - konnte nicht mehr ausweichen und bremsen.

Bei dem anschließenden frontalen Zusammenstoß wurden beide Pkw-Fahrer schwer verletzt. Sie kamen zur stationären Behandlung in Krankenhäuser.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Während der Unfallaufnahme war der Massener Hellweg zwischen dem Feldweg zur Nordstraße und der Poststraße gesperrt. Gegen 17.30 Uhr wurde der Unfallort nach Reinigung der Fahrbahn wieder für den Verkehr freigegeben.

