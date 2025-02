Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Laufender Polizeieinsatz in Schwerte - Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Schwerte (ots)

Am Mittwoch (19.02.2025) kam es gegen 13:40 Uhr in der Ostenstraße in Schwerte zu einem Verkehrsunfall.

Hierbei wurde ein Radfahrer verletzt. Nach Zeugenangaben flüchtete ein beteiligtes Fahrzeug von der Unfallörtlichkeit. Hierbei soll es sich um einen hellblauen oder silbernen Mercedes mit dem möglichen Kennzeichenfragment UN-TL handeln.

Der Pkw soll die Ostenstraße in Richtung Bethunestraße befahren haben und an der Kreuzung in Richtung Villigst abgebogen sein.

Die Ostenstraße ist aktuell aufgrund der Verkehrsunfallaufnahme zwischen Bethunestraße und Hellpothstraße in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Der Verkehr wird an der Hagener Straße abgeleitet.

Zeugen, die Angaben machen können, wenden sich bitte an die Polizei in Schwerte unter 02304 921 3320, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell