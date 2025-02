Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unter Drogeneinfluss ein Kraftfahrzeug geführt

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Am 14.02.2025 um 16:45 Uhr kontrollierten Beamte der PI Eichsfeld einen 47jährigen Fahrzeugführer, der mit seinem PKW in Heilbad Heiligenstadt, Richteberg unterwegs war. Bei der durchgeführten Kontrolle räumte der Fahrzeugfüher den Konsum von Cannabis am Vorabend ein. Ein durchgeführter Drogenvortest bestätigte diese Angaben, so dass nunmehr eine Blutentnahme im Krankenhaus Heiligenstadt folgte. Die Weiterfahrt wurde dem Betroffenen untersagt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell