POL-NE: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 13-Jährigen aus Meerbusch

Dormagen (ots) - Am frühen Samstagmorgen (05.04.), gegen 08:50 Uhr, kam es erneut zu einem Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Motorradfahrer. Ein 57-jähriger Dormagener befuhr mit seinem Motorrad die L280 (Klosterstraße) von Delhoven in Richtung Anstel. An der Einmündung zur L36 kam es dann zum Zusammenstoß mit einem 74-jährigen Dormagener, der mit seinem ...

