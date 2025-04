Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Mögliche Brandstiftung in Neusser Kirche

Neuss (ots)

Unbekannte haben am Sonntag (6.4.) offenbar versucht, auf dem Gelände einer Kirchengemeinde an der Harffer Straße in Neuss-Erfttal ein Feuer zu legen. Nach ersten Erkenntnissen wurde gegen 13.30 Uhr ein hölzerner Blumenkübel im Inneren des Kirchengebäudes angezündet - die Spuren legen eine mutwillige Handlung nahe. Der Brand wurde von einem Zeugen entdeckt und rechtzeitig gelöscht, bevor sich die Flammen ausbreiten konnten. Größere Schäden am Gebäude entstanden deshalb nicht.

Bereits am Samstag (5.4.) war es gegen 11.45 Uhr zu einem Brand an der Straße Schelmrather Hof in Hoisten gekommen. Das Feuer war offenbar in einer Lagerhalle eines landwirtschaftlichen Betriebs ausgebrochen. Die Feuerwehr konnte eine Ausbreitung verhindern und den Brand löschen. Es entstand ein Sachschaden, Personen wurden nicht gefährdet. Hinweise auf Brandstiftung liegen derzeit nicht vor.

Das Kriminalkommissariat 11 hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 3000 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell