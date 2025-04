Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbrüche vom Wochenende

Bild-Infos

Download

Dormagen / Meerbusch (ots)

In Dormagen an der Pletschbachstraße kam es Freitag (04.04.), zwischen 10 Uhr und 14 Uhr, zu zwei Einbrüchen und einen Einbruchsversuch in Wohnungen eines Mehrfamilienhauses. Unbekannte hebelten die Türen zweier Wohnungen auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Ob etwas entwendet wurde, ist Teil der Ermittlungen. An einer weiteren Wohnung befanden sich ebenfalls Hebelspuren.

Am Sontag (06.04.) zwischen 14 Uhr und 17 Uhr kam es zu einem Einbruch in eine Wohnung an der Stommelner Straße in Dormagen. Die Tatverdächtigen hebelten die Wohnungstür auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Nach ersten Ermittlungen wurde nichts entwendet.

Am Samstag (05.04.), zwischen 11:10 Uhr und 11:15 Uhr, versuchten drei unbekannte Männer in ein Einfamilienhaus an der Straße "Schützendelle" einzubrechen. Zeugen konnten beobachten, wie sich diese aus dem Garten entfernten und in ein helles Fahrzeug stiegen. Nach ersten Ermittlungen versuchten die Unbekannten über die Terrassentür in das Haus zu gelangen. Das Vorhaben scheiterte.

Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Diese werden gebeten sich unter der Rufnummer 02131 3000 bei den Ermittlern zu melden.

Terrassentüren, Kellereingänge oder gekippte Fenster: Einbrecher sind häufig auf der Suche nach einfachen Einstiegsmöglichkeiten in Häuser und Wohnungen. Dabei gehen sie oft in Eile vor - deswegen können häufig schon einfacher Sicherungsmaßnahen vor einem Einbruch schützen. Achten Sie deswegen darauf, sämtliche Zugänge beim Verlassen der Wohnung zu verriegeln, und lassen Sie sich von der Polizei zum Thema Einbruchsschutz beraten. Ein kostenfreier Termin vor Ort kann unter der Rufnummer 02131 3000 vereinbart werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell