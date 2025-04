Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Geparktes Fahrzeug beschädigt: Verdacht auf Alkohol am Steuer

Dormagen (ots)

Am Sonntag (6.4.) ist es an der Kreuzung Ahornweg und Ulmenallee in Dormagen-Horrem zu einem Verkehrsunfall gekommen. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen hatte eine 64-jährige Autofahrerin zunächst ein dort geparktes Fahrzeug beschädigt und im Anschluss den eigenen - ebenfalls beschädigten - Wagen auf einen angrenzenden Parkplatz geschoben, bevor sich die Personen vom Unfallort entfernten. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte die Polizei die mutmaßliche Autofahrerin antreffen, es ergab sich der Verdacht, dass sie Alkohol konsumiert haben könnte. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein der Frau war bereits wegen eines früheren, ähnlich gelagerten Vorfalls beschlagnahmt worden.

Das Verkehrskommissariat 1 der Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die weitere Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 3000 zu melden.

Bereits am Freitag (4.4.) ist die Polizei des Rhein-Kreis Neuss in einem Schwerpunkteinsatz gegen berauschende Mittel im Straßenverkehr vorgegangen. Dabei wurde 73 Fahrzeuge kontrolliert und mehrere Personen festgestellt, die Fahrzeuge offenbar unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln führten. Auch in Zukunft wird die Polizei gezielt gegen solches Verhalten vorgehen. Alle Verkehrsteilnehmer werden dringend aufgefordert, sich an die erlaubten Grenzwerte etwa für Alkohol oder Cannabis zu halten. Außerdem weist die Polizei darauf hin, dass auch Strafen drohen, wenn ein Verkehrsteilnehmer unterhalb der erlaubten Höchstwerte Ausfallerscheinungen zeigt und so sich und andere gefährdet.

