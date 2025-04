Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: E-Scooter prallt gegen Motorrad: Zwei Personen verletzt

Neuss (ots)

Am Freitag (4.4.) ist es an der Langemarckstraße im Neusser Stadtteil Hammfeld zu einem Unfall mit zwei verletzten Verkehrsteilnehmern gekommen. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen wollte ein 20-Jähriger mit einem E-Scooter vom Gehweg aus die Straße überqueren. Er fuhr auf die Fahrbahn und übersah dabei einen vorfahrtsberechtigten 33-jährigen Motorradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem beide Personen zu Fall kamen und schwer verletzt wurden. Sie wurden zur Behandlung in Krankenhäuser gebracht.

Das Verkehrskommissariat 1 hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02131 3000 zu melden.

