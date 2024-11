Polizei Bonn

POL-BN: Verkehrskontrollen: Hauptunfallursachen Alkohol und Drogen im Fokus - Polizei ordnete fünf Blutproben an

Bonn (ots)

Die Bonner Polizei hat am gestrigen Dienstag (12.11.2024) umfangreiche Verkehrskontrollen zur Bekämpfung der Hauptunfallursache Alkohol und Drogen im Straßenverkehr durchgeführt. An dem Einsatz unter Führung der Kradgruppe der Bonner Polizei waren insgesamt 21 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte der Polizeiwachen Innenstadt, Bad Godesberg und Meckenheim/Rheinbach sowie des Verkehrsdienstes beteiligt.

An zwei Kontrollstellen in Bonn-Auerberg und in Bornheim wurden insgesamt 82 Fahrzeuge kontrolliert. Bei fünf Fahrzeugführern bestand der Verdacht einer Drogenbeeinflussung - entsprechende Drogenschnelltests waren positiv. In allen Fällen wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet und Blutproben zur Beweissicherung entnommen. In zwei Fällen waren Autofahrer ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs. Zusätzlich leiteten die Einsatzkräfte in einem Fall ein Ermittlungsverfahren wegen Urkundenfälschung ein, da einer der betroffenen Kraftfahrzeugführer eine Totalfälschung eines Führerscheines vorgezeigt hatte. Weiterhin wurden drei Führerscheine sichergestellt, da hier ebenfalls der Verdacht einer Urkundenfälschung bestand. Fünf Autofahrer müssen mit einem Ordnungswidrigkeitenverfahren rechnen, weil sie während der Fahrt ein Mobiltelefon genutzt hatten. Weitere 20 Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen diverser Verkehrsverstöße wurden im Rahmen des Einsatzes, der von 12 Uhr bis 20 Uhr andauerte, eingeleitet.

