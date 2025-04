Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Falsche Wasserwerker und Bankmitarbeiter

Neuss (ots)

In Neuss gab sich am Freitag ein Unbekannter als vermeintlicher Wasserwerker aus. Der Tatverdächtige klingelte gegen 13 Uhr an der Haustür einer 90-jährigen Seniorin. Der Mann gab an, die Wasserhähne im Haus kontrollieren zu wollen. Nachdem sich die Dame bei dem Tatverdächtigen nach seinem Dienstausweis erkundigte, verließ er das Haus in unbekannte Richtung. Der Unbekannte sei circa 30 bis 40 Jahre alt, trug eine beige Jacke und Baseball-Cap. Seine Statur wurde als schlank beschrieben.

Ebenfalls in Neuss kontaktierte, gegen 19:05 Uhr, ein vermeintlicher Bankmitarbeiter eine 86-jährige Dame und gab telefonisch an, dass von ihrem Konto unberechtigte Abbuchungen getätigt wurden. Der unbekannte Anrufer schilderte der Neusserin, dass ein weiterer Bankmitarbeiter ihre EC-Karte prüfen würde. Der vermeintliche Bankmitarbeiter klingelte an der Haustür und die lebensältere Dame gab ihm ihre EC-Karte. Kurze Zeit später konnte festgestellt werden, dass es zu einer Abbuchung von dem Konto der Seniorin gekommen sei. Der Abholer sei circa 20 bis 30 Jahre alt, circa 180 Zentimeter groß und trug schwarze Kleidung.

Das Kriminalkommissariat 12 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Zeugen, die Hinweise auf diese Personen geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 3000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Trickdiebe und Trickbetrüger gehen mit immer neuen Maschen sehr geschickt vor. Sie überrumpeln ihre Opfer, setzen sie gezielt unter Druck oder nutzen ihre Hilfsbereitschaft aus. Ein gesundes Misstrauen ist ratsam! Legen Sie im Zweifelsfall auf und kontaktieren Sie etwa Ihre Familienmitglieder oder Ihr Geldinstitut auf den bekannten Wegen. Wer die Tricks der Täter kennt, kann sich besser schützen. Weitere Informationen unter https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/vorsicht-vor-betruegern.

