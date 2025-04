Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Kollision auf der Landstraße: Motorradfahrer schwer verletzt

Grevenbroich (ots)

Am Montag (7.4.) ist es auf der Kreuzung der Straßen Unterdorf sowie Am Reiherbusch und der Landstraße 142 zu einem Verkehrsunfall gekommen. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen war ein 77-jähirger Neusser gegen 16.45 Uhr mit seinem Motorrad in Fahrtrichtung Grevenbroich auf der Landstraße im Stadtteil Neukirchen unterwegs. Zeitgleich befuhr ein 30-Jähriger aus Grevenbroich die Straße Am Reiherbusch und wollte die Landstraße kreuzen, um geradeaus in die Straße Unterdorf zu fahren. Beim Anfahren übersah er jedoch den Motorradfahrer: Es kam zur Kollision, bei der der 77-Jährige stürzte und sich schwer verletzte. Der Pkw des 30-Jährigen prallte zudem gegen ein weiteres, verkehrsbedingt wartendes Fahrzeug. Dieses wurde wiederum gegen ein Verkehrsschild gedrückt, welches aus der Verankerung gerissen wurde. Auch eine angrenzende Steinmauer wurde bei der Kollision beschädigt.

Alle drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Der verunfallte Motorrad-Fahrer wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, die Fahrer der beiden Pkw blieben unverletzt.

Das Verkehrskommissariat 1 der Polizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die zusätzliche sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 02131 3000 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell