POL-PB: Paderborn - Fahrradfahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Bad Wünnenberg (ots) - (cr) Am Mittwochmittag, 12.März, geriet gegen 12.50 Uhr an der Straße Auf der Brede in Bad Wünnenberg ein Wohnmobil in Brand. Die Ermittler der Kriminalpolizei gehen von einem technischen Defekt aus. Personen wurden nicht verletzt. Am angrenzenden Wohnhaus entstand Sachschaden. Das Wohnmobil war vor dem Einfamilienhaus geparkt und an die Stromversorgung angeschlossen. Der Eigentümer bemerkte ...

