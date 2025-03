Polizei Paderborn

POL-PB: #LEBEN - Polizei startet Kooperation für mehr Sicherheit von Pedelec-Fahrenden im Straßenverkehr - Anmeldungen für Personen ab 65 Jahren ab sofort möglich

Paderborn (ots)

(CK) - Die Kreispolizeibehörde Paderborn hat gemeinsam mit dem Fahrrad-Fachhandel Löckenhoff + Schulte eine Kooperation gestartet. Ziel der Trainings ist, die Sicherheit von älteren Pedelec-Fahrenden im Kreis Paderborn zu erhöhen. Anmeldungen sind ab sofort möglich.

Terminiert sind die Pedelectrainings am Donnerstag, 20. März, 10.00 Uhr sowie am 04. Juni, 15.00 Uhr, und am 14. September, 11.00 Uhr. Sie sind kostenlos und finden auf dem Test- und Übungsplatz des Fahrradhandels an der Karl-Schurz-Straße 14 in Paderborn statt. Das Trainingsgelände befindet sich links neben dem Gebeäude. Anmeldungen sind für Personen ab 65 Jahren ab sofort per Telefon über die 05251 2881780 sowie per E-Mail an info@loeckenhoff-paderborn.de möglich. Das Unternehmen nimmt Anmeldungen auch vor Ort an der Karl-Schurz-Straße entgegen.

Mit dem Training wendet sich die Kreispolizeibehörde Paderborn gezielt an ältere Menschen, um sie für die Gefahren auf dem Pedelec zu sensibilisieren. Im Jahr 2023 wurden im Kreis Paderborn 159 (2022: 164) Senioren 65+ bei Verkehrsunfällen verletzt. Im Jahr 2024 war die Zahl nahezu konstant. Etwa 40 Prozent davon verunglückten mit dem Fahrrad oder Pedelec. Knapp 30 Prozent dieser Unfälle waren Alleinunfälle.

Das Training umfasst daher neben fahrpraktischen Übungen, auch die Vermittlung von technischem Grundwissen sowie den richtigen und sicheren Umgang mit dem Pedelec. Darüber hinaus werden die Entstehung von Gefahrensituationen im Straßenverkehr erklärt und die richtigen Reaktionen darauf geübt.

Alle Informationen zu der Kooperation sowie zu den Terminen und den Anmeldemöglichkeiten finden Interessierte auch noch einmal zusammengefasst auf der Homepage der Polizei Paderborn: https://paderborn.polizei.nrw/artikel/termine-pedelectrainings

