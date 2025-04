Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Schieben Sie Einbrechern den Riegel vor!

Neuss (ots)

In Neuss an der Straße "Am Goldberg" versuchten am Mittwoch (09.04.), zwischen circa 20:50 und 21:00 Uhr, mutmaßliche Einbrecher in eine Wohnung zu gelangen. Eine Zeugin konnte beobachten, wie eine Person eine Balkontür beschädigte und sich Zutritt zu einer Wohnung verschaffte. Ebenso soll eine weitere Person Schmiere gestanden haben. Diese Person sei circa 170 bis 175 Zentimeter groß und war dunkel gekleidet. Der Unbekannte, welcher sich Zutritt verschaffte, sei ebenfalls circa 170 bis 175 Zentimeter groß und dunkel gekleidet. Er soll eine weiße Kappe getragen haben.

Ob etwas entwendet wurde, ist Gegenstand der Ermittlungen, welche das Kriminalkommissariat 14 aufgenommen hat.

Entsprechende Hinweise können gemeldet werden unter der Rufnummer 02131 3000.

Zudem weist die Polizei Eigentümer und Mieter von Wohnungen und Häusern auf ihr kostenloses Beratungsangebot hin. Die Experten geben vor Ort Tipps und Hinweise, wie ein Objekt sinnvoll und effizient gegen unerlaubtes Eindringen gesichert werden kann. Ein Termin kann ebenfalls unter der 02131 3000 vereinbart werden.

