POL-K: 240626-2-K Seniorin von LKW erfasst und tödlich verletzt - Zeugensuche

Köln (ots) - Dank aufmerksamer Anwohner hat die Polizei in der Nacht zu Mittwoch (26. Juni) in der Dillenburger Straße im Stadtteil Kalk zwei mutmaßliche Autoknacker (20, 22) festgenommen. Die beiden Männer sollen kurz zuvor in ein Wohnmobil eingebrochen, dabei gestört worden und geflüchtet sein. Nur wenige Meter weiter liefen sie am Ottmar-Pohl-Platz den ...

mehr