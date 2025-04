Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Pkw kollidiert mit Fahrschulwagen und einem Baum - Fahrer verstirbt

Dormagen (ots)

Am Donnerstag (10.04.) befuhr ein 82-jähriger Dormagener mit seinem Pkw die K18 in Fahrtrichtung BAB 57. Etwa 100m vor der Einmündung zur Dr.-Geldmacher-Straße stößt er aus bislang ungeklärter Ursache mit einem vor ihm fahrenden Pkw zusammen. Dabei fährt der 82-Jährige zwischen der dortigen Schutzplanke und dem Pkw, einem Fahrschulwagen, und beschleunigt sein Fahrzeug nach ersten Erkenntnissen weiter. Hinter der Einmündung geriet der Pkw des Dormageners in den rechten Grünstreifen und kollidiert mit einem Baum.

Der Fahrer wird durch den Unfall verletzt und zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Trotz einer sofort eingeleiteten medizinischen Versorgung verstirbt der Dormagener.

Ein medizinischer Notfall kann als Unfallursache nicht ausgeschlossen werden.

Der Fahrer des Fahrschulwagens, 27 Jahre alt, wird leicht verletzt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme, die unter Hinzuziehung eines Unfallaufnahmeteams erfolgte, blieb die Unfallörtlichkeit gesperrt.

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang und zur Ursache hat das Verkehrskommissariat 1 in Grevenbroich übernommen.

