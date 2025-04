Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unfallflucht

Bad Gandersheim (ots)

37574 Einbeck, OT Kreiensen, Höhe Wilhelmstraße 25, 02.04.2025, zwischen 13:00 Uhr und 13:30 Uhr Im angegebenen Tatzeitraum hat eine bislang unbekannte weibliche Person beim Einsteigen in ein weißes SUV durch das Öffnen der Beifahrertür den daneben auf einem Parkstreifen vor der dortigen Volksbank stehenden Pkw Audi A5 eines 25-jährigen aus Bad Gandersheim beschädigt. Im Anschluss verließ das weiße SUV den Unfallort mit der Unbekannten, ohne das diese schadensregulierende Maßnahmen eingeleitet hat. Am Pkw des Geschädigten entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Gegen die unbekannte weibliche Person wurde ein Strafverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Hinweise bitte an die Polizei Bad Gandersheim unter der Tel.Nr. 05382-95390 (bas)

