Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: E-Scooter ohne Versicherung kontrolliert

Northeim (ots)

Katlenburg-Lindau, Bahnhofstraße, Montag, 07.04.2025, 21.00 Uhr

KATLENBURG-LINDAU (Wol) - Zudem unter Einfluss gefahren.

Am Montag gegen 21.00 Uhr kontrollierte eine Streife der Polizei Northeim einen E-Scooter ohne Versicherungskennzeichen. Der 21-jährige Fahrer startete die Fahrt, nachdem die Streife an ihm vorbeigefahren war. Zudem war das Licht ausgeschaltet.

Bei der anschließenden Kontrolle in der Bahnhofstraße in Katlenburg-Lindau konnte der 21-jährige Fahrer keine Versicherung nachweisen. Er gab zudem an, dass er auch nicht gefahren sei, weil er erst vor kurzer Zeit kontrolliert wurde und den E-Scooter deshalb abgeben wolle. Bei dem Gespräch konnten Alkohol- und Cannabisgeruch festgestellt werden. Den täglichen Konsum von Cannabis gab der 21-Jährige aus Katlenburg-Lindau im Gespräch zu, zudem habe er auch vorher Alkohol konsumiert. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,1 Promille. Ein in der Northeimer Dienststelle durchgeführte Urintest reagierte positiv auf THC.

Dem Mann wurde anschließend eine Blutprobe entnommen. Zudem wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und ein verfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell