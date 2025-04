POL-NOM: Unter Drogeneinfluss gefahren

Bad Gandersheim (ots) - (Me) 37574 Einbeck, OT Kreiensen, Bahnhofstraße. Zeit: Montag, 7. April 2025, 17:20 Uhr. Ein 41-jähriger Göttinger führte seinen E-Scooter in der Bahnhofstraße in Kreiensen, obwohl der Versicherungsschutz erloschen war. Es wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren wegen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim ...

