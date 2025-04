Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sonstige Beschädigung durch Graffiti

Uslar (ots)

Bodenfelde, (go), OT Wahmbeck, Weserstraße, (Grillhütte), Samstag, der 05.04.2025, zwischen 15:00 Uhr und 17:00 Uhr. Bisher unbekannte Personen beschmierten die Außenwände der Grillhütte in Wahmbeck. Die Schadenshöhe ist bisher noch nicht bekannt. Zeugen, die Beobachtungen dazu gemacht haben und Hinweise zur Aufklärung der Tat geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Bodenfelde, Tel. 05572-948520 oder in Uslar, Tel. 05571-80060.

