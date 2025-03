Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach versuchten Einbrüchen - Zeugen gesucht

Augsburg (ots)

Herrenbach - Am gestrigen Montag (10.03.2025) versuchten sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsamen Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Spickelstraße zu verschaffen. Bei dem Versuch in das Haus zu gelangen aktivierte sich eine Alarmanlage. Die Täter flüchteten.

Durch den oder die Täter entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro.

Hochzoll - Im Zeitraum von Sonntag (09.03.2025), 20.00 Uhr, bis Montag (10.03.2025), 09.00 Uhr, versuchten sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsamen Zutritt zu einer Wohnung in der Lechrainstraße zu verschaffen. Nach aktuellem Kenntnisstand gelangten der oder die Täter jedoch nicht in die Wohnung.

Es entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun in beiden Fällen wegen versuchtem Einbruchsdiebstahl. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 zu melden.

