Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Unfallflucht - Zeugen gesucht

Speyer (ots)

Am Mittwochnachmittag, in der Zeit zwischen 14 - 15 Uhr, stieß ein unbekanntes Fahrzeug, vermutliche beim Ausparken, gegen einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten, weißen PKW der Marke Mercedes-Benz einer 87-jährigen Frau in der Gießhübelstraße. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligtem nachzukommen. Am geparkten PKW entstand ein Schaden in Höhe von ca. 2000 Euro.

Wer kann Hinweise zu dem Unfall oder dem unfallverursachenden PKW geben? Zeugen, oder der Fahrer des unbekannten Fahrzeugs selbst, werden gebeten, sich mit der Polizei Speyer telefonisch oder per E-Mail (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell