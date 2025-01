Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Vorfahrt missachtet - 2 leicht verletzte Personen

Limburgerhof (ots)

Am Mittwochabend gegen 17:00 Uhr wollte der 32-jährige Fahrzeugführer an der Einmündung Abfahrt B9/L533 nach links in Richtung Neuhofen abbiegen. Hierbei übersah er den vorfahrtsberechtigten PKW der 35-jährigen Fahrzeugführerin. Es kam zum Zusammenstoß. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der PKW der 35-jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Sowohl die 35-jährige als auch ihr Sohn (Beifahrer) erlitten durch den Unfall leichte Verletzungen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell