Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Buntmetalldiebstahl auf Bahngelände

50.000 Euro Sachschaden

München (ots)

Am Mittwochmorgen, den 26. März gegen 07:30 Uhr, wurde die Einsatzleitstelle der Bundespolizeiinspektion München von einem Mitarbeiter der Firma DB Energie GmbH über einen Diebstahl im großen Stil auf dem Gelände des Unternehmens im Münchner Westen informiert. Ermittlungen zu Tatverdächtigen und Tathergang dauern an. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten Unbekannte in der Nacht vom 25. auf den 26. März ca. zwei Kilometer Kupferkabel, darunter ca. 20 bis 30 Kupferkabelrollen sowie lose Kupferkabel. Auf dem umzäunten Gelände konnten keine Aufbruchspuren festgestellt werden.

Der Sachschaden wird vorläufig auf ca. 50.000 Euro geschätzt. Eine detaillierte Auflistung der entwendeten Gegenstände sowie die endgültige Schadenshöhe bedürfen weiterer Ermittlungen, die derzeit noch andauern.

Die Bundespolizei hat die Ermittlungen wegen besonders schweren Falls von Diebstahl aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise, die zur Aufklärung der Tat beitragen können unter 089 515 550 0.

