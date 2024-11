Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbrecher entpuppt sich als Anwohner

Kaiserslautern (ots)

Weil sie einen Einbruch vermutete, hat eine aufmerksame Zeugin am Dienstagnachmittag die Polizei gerufen. Die junge Frau hatte gegen 16.35 Uhr in der Gerhart-Hauptmann-Straße beobachtet, wie sich ein Mann an einem Fenster zu schaffen machte - offenbar, um in eine Wohnung einzudringen.

Die ausgerückte Streife traf vor Ort auf einen 27-jährigen Mann, der die Situation erklären konnte: Er hatte sich aus seiner Wohnung ausgesperrt und versuchte nun, sich über das gekippte Fenster wieder Zugang zu verschaffen. Die Beobachterin lag also mit ihrer Vermutung gar nicht so falsch - nur dass es sich um einen "berechtigten Einbruch" handelte.

Wenn auch Sie etwas beobachten, das Ihnen verdächtig vorkommt, melden Sie sich bei der Polizei - wir überprüfen, ob alles seine Richtigkeit hat! |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell