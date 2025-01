Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei sucht Zeugen nach Unfallfluchten

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Freitag (24.01.2025), zwischen 21.10 Uhr und 22.40 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen schwarzen VW Sharan in einer öffentlichen Tiefgarage in der Viktoriastraße (einstelliger Hausnummernbereich). Der Unbekannte flüchtete, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.

Innenstadt - Am Donnerstag (23.01.2025), zwischen 18.00 Uhr und 18.15 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen weißen VW Beetle in der Bürgermeister-Hohner-Straße (einstelliger Hausnummernbereich). Der Unbekannte hinterließ eine Nachricht mit einem augenscheinlich fiktiven Kennzeichen. Es entstand ein Sachschaden von rund 8.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

Innenstadt - Am Donnerstag (23.01.2025), zwischen 08.00 Uhr und 17.00 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen schwarzen Mercedes C 180. Der Mercedes parkte in der Proviantbachstraße (einstelliger Hausnummernbereich). Es entstand ein Sachschaden von rund 1.500 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

Bärenkeller - Im Zeitraum von Freitag (24.01.2025), gegen 16.00 Uhr, auf Samstag (25.01.2025), gegen 20.45 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen grauen Audi A3. Der Audi parkte im Habichtsweg. Es entstand ein Sachschaden von rund 300 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

