POL-NOM: Diebstahl eines Fahrrades ( kal )

Einbeck (ots)

Am Freitag, den 09. August 2024 kam es gegen 14:48 Uhr zu einem Diebstahl eines Fahrrades. Bislang unbekannte Täter ( sogenannte "Schrottsammler" ) entwendeten ein in der Garage des 55-jährigen Geschädigten aus einem Einbecker Ortsteil nicht verschlossen abgestelltes Fahrrad. Das Fahrrad wird durch den Geschädigten anschließend in einem Straßengraben wieder aufgefunden. Die Fahndung nach den Tätern, welche in einem weißen Kastenwagen, eventuell Fiat Ducato, unterwegs waren, verlief negativ. Wer sachdienliche Hinweise zu dem Sachverhalt geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat in Einbeck unter der Rufnummer 05561/3131-0 in Verbindung zu setzen.

